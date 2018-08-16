اقتصاد

النفط يرتفع بفعل محادثات تجارة صينية أمريكية مزمعة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time3 / ذو الحجة / 1439 هـ      16 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
عوضت أسواق النفط اليوم الخميس بعض خسائر الجلسة السابقة بعد أن قالت بكين إنها سترسل وفدا إلى واشنطن لمحاولة حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والذي يثير قلق الأسواق العالمية.

لكن الرهان في السوق مازال على انخفاض الأسعار في ظل النزاع والمخاوف من تباطؤ اقتصادي في الأسواق الناشئة.

وفي الساعة 0712 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.11 دولار للبرميل مرتفعة 0.35 بالمئة بما يعادل 0.5 بالمئة عن إغلاقها السابق.

وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 65.17 دولار للبرميل حيث كبحها بعض الشيء ارتفاع مستويات إنتاج الخام الأمريكي والمخزونات.

وفقد كلا الخامين القياسيين أكثر من اثنين بالمئة في تداولات اليوم السابق.

وقال المتعاملون إن الأسواق مرتفعة اليوم بفضل أنباء أن وفدا صينيا برئاسة نائب وزير التجارة سيعقد محادثات مع ممثلين أمريكيين بقيادة وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية في وقت لاحق من أغسطس.

ibrahim

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