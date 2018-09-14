النفط يرتفع بفعل مخاوف بشأن المعروض

عوض النفط اليوم، بعض خسائره التي من بها في الجلسة السابقة، حيث بددت المخاوف بشأن الإمدادات أثر المخاوف من تقلص الطلب بسبب أزمة في السوق الناشئة والخلافات التجارية.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت ثلاثة سنتات إلى 78.21 دولار للبرميل بعدما كان قد هبط اثنين بالمئة يوم الخميس.

وكان خام القياس ارتفع إلى أعلى مستوى منذ 22 مايو أيار عند 80.13 دولار للبرميل يوم الأربعاء.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتا، أو ما يعادل 0.2 بالمئة، مسجلا 68.76 دولار للبرميل

بعدما كان قد هبط 2.5 بالمئة يوم الخميس.

ويتجه برنت إلى الارتفاع 1.8 بالمئة هذا الأسبوع، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى الارتفاع 1.5 بالمئة.