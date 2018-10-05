النفط يرتفع قبيل عقوبات أمريكية على إيران

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط توقعات من التجار بشح في المعروض بفعل العقوبات الأمريكية على صادرات الخام الإيرانية التي من المنتظر أن تبدأ الشهر القادمة.

وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت 85.05 دولار للبرميل في العقود الآجلة بحلول الساعة 0653 بتوقيت جرينتش، بارتفاع قدره 47 سنتا، أو ما يعادل 0.6 بالمئة، عن التسوية السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 74.88 دولار للبرميل.

وستبدأ العقوبات الأمريكية في استهداف صادرات الخام الإيرانية اعتبارا من الرابع من نوفمبر

وتمارس واشنطن ضغوطا على الحكومات والشركات في أنحاء العام لكي لا تشتري الخام الإيراني.