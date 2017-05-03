النفط يرتفع مع انخفاض المخزونات الأمريكية

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ارتفعت أسعار النفط اليوم مع انخفاض في المخزونات الأمريكية في السوق.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 47 سنتا أو ما يعادل 0.9 بالمئة إلى 50.93 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 37 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 48.02 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 2.4 بالمئة يوم الثلاثاء مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 21 مارس آذار

في حين أغلق برنت عند أدنى مستوياته منذ بداية العام إذ فقد جميع مكاسبه التي حققها منذ اتفاق أوبك على خفض الإنتاج في نوفمبر تشرين الثاني.

وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي

في 28 أبريل نيسان إلى 528.3 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 2.3 مليون برميل.