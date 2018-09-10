النفط يرتفع مع تعطل عمليات الحفر الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تعطل عمليات الحفر الأمريكية الباحثة عن إنتاج جديد وتوقع السوق تقلص الإمدادات فور بدء سريان عقوبات واشنطن على صادرات الخام الإيراني في نوفمبر .

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 67.23 دولار للبرميل عند الساعة 0640 بتوقيت جرينتش

مرتفعا 48 سنتا أو 0.7 بالمئة عن سعر آخر تسوية.

وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت 64 سنتا، بما يعادل 0.8 بالمئة، في العقود الآجلة ليصل إلى 77.46 دولار للبرميل.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن شركات الطاقة الأمريكية خفضت عدد الحفارات

بواقع اثنين الأسبوع الماضي إلى 860 حفارا.

واستقر عدد الحفارات منذ مايو أيار بعدما أخذ يتعافى منذ عام2016، عقب انهيار حاد في العام السابق مع هبوط أسعار الخام.

وفي ظل استقرار نشاط الحفر الأمريكي والعقوبات الوشيكة على الإيران، تشير التوقعات إلى تقلص المعروض في السوق.