النفط يرتفع مع تعليق السعودية شحن الخام عبر باب المندب

قاد خام برنت أسعار النفط للارتفاع يوم الخميس ليواصل مكاسبه لليوم الثالث بعد أن علقت السعودية مرور شحنات الخام عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي بالبحر الأحمر

وأظهرت بيانات انخفاض مخزونات النفط الأمريكية إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف السنة.

وبحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 42 سنتا

بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 74.35 دولار للبرميل بعد أن زادت 0.7 بالمئة يوم الأربعاء.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 69.35 دولار للبرميل

بعد أن ارتفعت ما يزيد على واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وقالت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، يوم الخميس إنها ”تعلق مؤقتا“ جميع شحنات النفط

التي تمر عبر مضيق باب المندب بعد هجوم جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على ناقلتي نفط كبيرتين.