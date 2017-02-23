النفط يرتفع مع توقعات أوبك بمزيد من الالتزام بالاتفاق

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نيويورك – رويترز

ارتفعت أسعار خام برنت امس “الأربعاء” إلى 56.88 دولار للبرميل بعد ان لامست اعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بفعل تفاؤل أوبك بمزيد من الالتزام باتفاقها مع منتجين اخرين من بينهم روسيا على تقليص الإنتاج في مسعى لتصريف تخمة المعروض التي تثقل كاهل السوق.

وحل أجل عقد الخام الأميركي تسليم مارس على ارتفاع 66 سنتا أو 1.2% عند 54.06 دولار بعد أن صعد إلى 54.68 دولار مسجلاً أعلى مستوى له منذ الثالث من يناير

وأغلق عقد الخام الأميركي الأنشط تسليم ابريل يوم أمس مرتفعا بنسبة 1% عند 54.33 دولار.