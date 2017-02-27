النفط يرتفع مع خفض الإمدادات العالمية

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ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين واتجهت السوق للارتفاع للجلسة الخامسة في سبع جلسات وسط مؤشرات على انحسار تخمة الإمدادات العالمية لكن ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي حد من المكاسب.

وقفز خام القياس العالمي مزيج برنت 0.7 بالمئة إلى 56.39 دولار للبرميل

بحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.6 بالمئة إلى 54.31 دولار للبرميل.

وهبطت أسعار النفط يوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت للأسبوع السابع على التوالي.

لكن السوق ظلت مدعومة في نطاق ضيق بين أربعة وخمسة دولارات

منذ نوفمبر تشرين الثاني عندما وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون المستقلون على تخفيض الإنتاج.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع المخزونات الأمريكية 564 ألف برميل إلى 518.7 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وكان مستوى الالتزام القياسي بالاتفاق من جانب أوبك مفاجأة للسوق

وتعهدت الإمارات والعراق الأقل التزاما بالوصل إلى مستويات الالتزام التي تعهدا بها.

وقدرت وكالة الطاقة الدولية نسبة التزام أوبك عند مستوى قياسي بلغ 90 بالمئة في يناير كانون الثاني.

واستنادا إلى المتوسط الذي قدرته رويتر لمسوح الإنتاج يبلغ مستوى الالتزام 88 بالمئة.