النفط يرتفع وانحسار تخمة الإمدادات العالمية

شارك عبر واتساب

سنغافورة – رويترز

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً امس “الاثنين” واتجهت السوق للارتفاع للجلسة الخامسة في سبع جلسات وسط مؤشرات على انحسار تخمة الإمدادات العالمية لكن ارتفاع إنتاج النفط الأميركي حد من المكاسب.

وقفز خام القياس العالمي مزيج برنت 0.7% إلى 56.39 دولار للبرميل في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.6% إلى 54.31 دولار للبرميل.

وهبطت اسعار النفط “الجمعة” بعدما اظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الاميركية ان مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت للأسبوع السابع على التوالي. لكن السوق ظلت مدعومة في نطاق ضيق بين اربعة وخمسة دولارات منذ نوفمبر تشرين الثاني عندما وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) والمنتجون المستقلون على تخفيض الإنتاج.

واظهرت بيانات ادارة معلومات الطاقة ارتفاع المخزونات الاميركية 564 ألف برميل إلى 518.7 مليون برميل الاسبوع الماضي.

وكان مستوى الالتزام القياسي بالاتفاق من جانب أوبك مفاجأة للسوق وتعهدت الإمارات والعراق الاقل التزاما بالوصل إلى مستويات الالتزام التي تعهدا بها.

وقدرت وكالة الطاقة الدولية نسبة التزام أوبك عند مستوى قياسي بلغ 90% في يناير كانون الثاني. واستنادا الى المتوسط الذي قدرته رويتر لمسوح الانتاج يبلغ مستوى الالتزام 88%