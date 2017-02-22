النفط يرتفع وتنامي الإنتاج الأميركي يكبح مكاسبه

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طوكيو ــ رويترز

ارتفعت أسعار النفط امس “الثلاثاء” في وقت تراجعت فيه شحنات النفط الخام من المملكة أكبر مصدر في أوبك إلى 8.014 مليون برميل يوميا في ديسمبر من 8.258 مليون برميل يوميا في نوفمبر.

وشجع تفاؤل المستثمرين بشأن فعالية تخفيضات الإنتاج في وضع رهانات قياسية على موجة صعود مستدامة لكن تنامي الإنتاج الأميركي واستمرار ارتفاع المخزونات كبحا الاسعار.

وختمت العقود الاجلة لبرنت الجلسة على ارتفاع 0.7 بالمئة عند56.18 دولار للبرميل.

وارتفع الخام الاميركي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا او 0.5 بالمئة الى 53.69 دولار في معاملات هزيلة للغاية. ولن تكون هناك تسوية للخام الاميركي بسبب عطلة يوم الرؤساء.

تلقت الأسعار دعما طفيفا من تراجع الدولار أيضا. ويتسبب ارتفاع الدولار في زيادة تكلفة النفط لحملة العملات الأخرى.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون اخرون من بينهم روسيا قد اتفقوا العام الماضي على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017.

وتشير التقديرات إلى ان نسبة الالتزام بالتخفيضات تبلغ حوالي90 بالمئة. وفي الأسبوع الماضي قالت رويترز إن أوبك قد تمدد الاتفاق أو تعمق التخفيضات من يوليو إذا لم تتراجع مخزونات الخام العالمية بشكل كاف.