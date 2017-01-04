النفط يرتفع وسط توقعــات بانخفاض المخزونات الأمريكية

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سول ــ وكالات

ارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء، بدعم من توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية، وعلامات على أن منتجي النفط مستعدون للالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 49 سنتا إلى 55.96 دولار للبرميل، وبلغ عقد برنت مستوى جديدا هو الأعلى في 18 شهرا في الجلسة السابقة، لكن قوة الدولار بددت معظم هذه المكاسب بعد ذلك.وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة عند52.82 دولار للبرميل، بزيادة 49 سنتا عن سعر التسوية السابقة.

وقال بيارنه شيلدروب كبير محللي السلع الأولية لدى “إس.إي.بي ماركتس” في أوسلو: “ارتفاع الأسهم ومكاسب المعادن الصناعية، إلى جانب التوقعات بأن مخزونات الخام الأمريكية ستشهد انخفاضا… كلها عوامل ساهمت في دفع خام برنت لتحقيق مكاسب طفيفة.

وتوقع محللون- استطلعت وكالة الأنباء رويترز آراءه أن تظهر البيانات الأسبوعية لمخزونات النفط الأمريكية انخفاضا قدره 1.7 مليون برميل .