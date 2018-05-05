النفط يستقر عند 73.37 دولار

لندن – وكالات

استقرت أسعار النفط بعد صعودها في وقت سابق من الجلسة، وسط بواعث قلق في السوق بشأن المخاطر الجيوسياسية المحتملة ،إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران.

وكانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 15 سنتا عند 68.28 دولار للبرميل. ويتجه الخام للصعود 0.3% للأسبوع بأكمله.

وسجلت عقود خام برنت 73.37 دولار للبرميل متراجعة 25 سنتا بما يعادل 0.3% عن الإغلاق السابق بعد أن لامست 73.80 دولار في المعاملات الصباحية المكبرة. وتتجه عقود برنت تسليم يوليو/تموز لتراجع أسبوعي 0.5%.

وقال وانغ شياو، مدير أبحاث الخام لدى قوتاي جونان للعقود الآجلة: “أسعار النفط الحالية تتضمن علاوة سعرية بسبب أوجه عدم التيقن المتعلقة بإيران. المستثمرون متخوفون بشأن الإمدادات بعد أن أخذت إيران موقفا صارما في ردها على الولايات المتحدة.”