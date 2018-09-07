اقتصاد

النفط يستقر مع هبوط مخزونات الخام الأمريكية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time25 / ذو الحجة / 1439 هـ       7 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تلقي السوق دعما من هبوط المخزونات الأمريكية إلى أدنى مستويات لها منذ عام 2015، على الرغم من أن التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتراجع اقتصاد الأسواق الناشئة ما زالا مصدر قلق.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش وبارتفاع قدره 16 سنتا عن التسوية السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ثمانية سنتات إلى 76.58 دولار للبرميل.

وهبطت المخزونات التجارية في الولايات المتحدة 4.3 مليون برميل إلى 401.49 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 أغسطس آب، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2015، وفقا لما أظهرته بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس.

على الرغم من ذلك، قال محللون إن زيادة مخزونات المواد المكررة وضعفا نسبيا في ذروة موسم استهلاك الوقود هذا الصيف حدا من ارتفاع الأسعار.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات البنزين ارتفعت 1.8 مليون برميل، بينما زادت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 3.1 مليون برميل.

ibrahim

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