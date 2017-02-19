النفط يستقر وسط مخاوف من تخمة المعروض

شارك عبر واتساب

سنغافورة ـــ رويترز

سجلت أسعار النفط استقراراً نسبياً وسط مخاوف من تخمة المعروض، وسجل الخام الأميركي أول هبوط أسبوعي في خمسة أسابيع مع زيادة نشاط الحفر بالولايات المتحدة وتسجيل مستوى قياسي للمخزونات في مواجهة جهود كبار المنتجين لتخفيض إنتاجهم وتقليص تخمة المعروض.ووافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم روسيا على تخفيض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من 2017.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 55.81 دولار للبرميل بارتفاع قدره 16 سنتا أو0.3 بالمئة في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات إلى 53.40 دولار للبرميل.واختتم الخامان الأسبوع على انخفاض حيث نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي واحدا بالمئة في حين هبط برنت اثنين بالمئة. وتعرضت سوق النفط أيضا لضغوط من ارتفاع مؤشر الدولار للأسبوع الثاني على التوالي.