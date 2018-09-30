النفط يسجل أعلى مستوى في 4 أعوام

نيويورك – وكالات

صعدت أسعار النفط أكثر من واحد في المئة وسجلت عقود برنت أعلى مستوى في أربع سنوات مع تعرض صادرات الخام الإيرانية لضغوط من عقوبات أمريكية مرتقبة على طهران، وهو ما يثير مخاوف من شح في الإمدادات رغم أن مصدرين رئيسيين آخرين يزيدون انتاجهم.

وصعدت عقود خام القياس العالمي دولارا لتبلغ عند التسوية 82.72 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من جلسة الجمعة 82.87 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من نوفمبر تشرين الثاني 2014. وتنهي عقود برنت الربع الثالث من العام على مكاسب بحوالي 4 في المئة.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.13 دولار لتسجل عند التسوية 73.25 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة سجل الخام الأمريكي 73.73 دولار وهو أعلى مستوى منذ الحادي عشر من يوليو تموز.

وتدخل جولة جديدة من العقوبات الأمريكية على إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.