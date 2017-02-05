النفط يسجل أكبر زيادة أسبوعية مع العقوبات على إيران

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نيويورك – رويترز

ارتفعت أسعار النفط بعد يوم من فرض عقوبات على بعض الأشخاص والكيانات الإيرانية بعد أيام من توبيخ البيت الأبيض لطهران على إجراء اختبار لصاروخ باليستي.

وتلقت أسعار النفط دعما من تقرير قوي حول الوظائف في الولايات المتحدة يرجح استمرار قوة الطلب على الطاقة.

وجرت تسوية عقود أقرب استحقاق لخام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع بواقع 29 سنتا أو ما يعادل 0.5 % إلى 53.83 دولار للبرميل. وزاد العقد أكثر من واحد بالمئة هذا الأسبوع.

وجرت تسوية عقود خام القياس العالمي مزيج برنت على ارتفاع قدره 25 سنتا إلى 56.81 دولار للبرميل، مما جعل الخام مرتفع اثنين بالمئة هذا الأسبوع وهي اكبر زيادة أسبوعية هذا العام.

وكانت أحجام تداول العقود الآجلة للخام الأميركي منخفضة نسبيا، حيث جرى تداول نحو 440 ألف عقد بما يقل عن متوسط التداول خلال 200 يوم، البالغ 528 ألف عقد يوميا.

وزادت وتيرة نمو الوظائف الأميركية بأكثر من المتوقع في يناير كانون الثاني مع ارتفاع معدلات التوظيف في شركات الإنشاء والتجزئة. وزاد عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة بمقدار 227 ألف وظيفة.