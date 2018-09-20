النفط يصعد بدعم انخفاض المخزونات الأمريكية

صعدت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس في ظل انخفاض جديد للمخزونات الأمريكية وطلب قوي على البنزين في الولايات المتحدة

كما وجدت الأسعار دعما في مؤشرات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد لا تزيد الإنتاج لتعويض نقص إمدادات إيران.

وبحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش صعد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 26 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 79.66 دولار للبرميل بعدما زاد 0.5 بالمئة أمس الأربعاء.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 71.72 دولار للبرميل بعدما قفز بنحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت للأسبوع الخامس على التوالي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام في الأسبوع المنتهي يوم 14 سبتمبر أيلول، بينما تراجعت مخزونات البنزين بمعدل أكبر من المتوقع بفعل طلب قوي في غير موسمه.

وكشفت بيانات الإدارة أن المخزونات تراجعت 2.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاضها 2.7 مليون برميل.

وتجتمع أوبك ومنتجون مستقلون منهم روسيا يوم الأحد في الجزائر لمناقشة كيفية توزيع زيادات الإمدادات داخل الحصص المخصصة لكل منهم لتعويض النقص في الإمدادات الإيرانية.

وأبلغت مصادر من أوبك رويترز أنه لا توجد خطط لاتخاذ إجراء فوري وأن المنتجين سيناقشون كيفية توزيع زيادة الإنتاج المتفق عليها سابقا.