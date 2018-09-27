اقتصاد

النفط يصعد 1% قبل عقوبات أمريكية على إيران

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time15 / محرم / 1440 هـ      27 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
زادت أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم الخميس وسط توقعات بانخفاض المعروض في الأسواق بسبب عقوبات أمريكية مرتقبة على إيران من المقرر أن يبدأ سريانها في نوفمبر تشرين الثاني.

وبحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، سجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أقرب استحقاق 82.23 دولار للبرميل بارتفاع 89 سنتا أو 1.1 بالمئة عن آخر تسوية، وبما يقل قليلا عن أعلى مستوى في أربعة أعوام الذي سجلته يوم الثلاثاء.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.47 دولار للبرميل بارتفاع 90 سنتا أو 1.3 بالمئة عن آخر تسوية.

ibrahim

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