النفط يصعد 2 بالمئة وسط هبوط متوقع في مخزونات الخام الأمريكية

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صعدت أسعار النفط حوالي 2 بالمئة اليوم بفعل توقعات بهبوط في مخزونات الخام الأمريكية .

وبوادر على أن أكبر مصدري النفط في العالم سيتقيدون بتخفيضات في الإنتاج بدأ سريانها هذا الأسبوع.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 99 سنتا أو ما يعادل 1.8 بالمئة لتسجل عند التسوية 56.46 دولار للبرميل.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول مرتفعة 93 سنتا أو 1.8 بالمئة أيضا.

لتبلغ عند التسوية 53.26 دولار للبرميل.

واستفاد النفط أيضا من تراجع مؤشر الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في 14 عاما.

والذي كان دفع أسعار النفط للهبوط من أعلى مستوياتها في 18 شهرا