النفط يعوض خسائره.. ويصعد إلى 78 دولارا

جدة ــ رويترز

عوض النفط بعض خسائره التي مني بها في الجلسة السابقة، في تعاملات أمس “الجمعة” حيث بددت المخاوف بشأن الإمدادات بسبب أزمة في السوق الناشئة والخلافات التجارية.

ووفقا لـ “رويترز” ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت ثلاثة سنتات إلى 78.21 دولار للبرميل بعدما كان قد هبط اثنين بالمئة الخميس.

وكان خام القياس ارتفع إلى أعلى مستوى منذ 22 مايو ر عند 80.13 دولار للبرميل

وزاد خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتا، أو ما يعادل 0.2 بالمئة، مسجلا 68.76 دولار للبرميل بعدما كان قد هبط 2.5 بالمئة يوم الخميس الماضي.

ويتجه برنت إلى الارتفاع 1.8 بالمئة هذا الأسبوع، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى الارتفاع 1.5 بالمئة.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أنه على الرغم من أن سوق النفط تشهد نقصا في المعروض في الوقت الحالي وأن الطلب العالمي على النفط سيصل إلى 100 مليون برميل يوميا في الأشهر الثلاثة القادمة، فإن المخاطر الاقتصادية العالمية تتزايد.

من جهة أخرى، قالت صحيفة تشاينا ديلي الحكومية الصينية إن بكين لن ترضخ للمطالب الأمريكية في أي مفاوضات تجارية، وذلك بعد أن رحب مسؤولون صينيون بدعوة من واشنطن لإجراء جولة مباحثات جديدة.

وفى سياق منفصل من المنتظر أن تخفض المصافي الهندية شحناتها الشهرية من الخام الإيراني لشهري سبتمبر وأكتوبر الأول 2018، بنحو النصف مقارنة مع المستويات المسجلة في وقت سابق من العام الجاري.

يأتي هذا في الوقت الذي فشلت فيه نيودلهي في الحصول على استثناءات من العقوبات التي تخطط واشنطن لإعادة فرضها على صادرات طهران من النفط في نوفمبر المقبل.

وستنخفض حمولات الهند من النفط الإيراني هذا الشهر والشهر المقبل إلى أقل من 12 مليون برميل في الشهرين، بعدما تلقت المشتريات في الفترة من أبريل الماضي إلى أغسطس الماضي دعما من التوقعات بالخفض.

واستمرت الهند في سياسة خفض وارداتها من النفط الإيراني، حيث استوردت نحو 523 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني في أغسطس ، بانخفاض قدره 32% عن الشهر السابق، مع تكثيف الولايات المتحدة الضغوط على مشترين لوقف واردات الطاقة من إيران، اعتبارا من نوفمبر.

وتجدد الولايات المتحدة العقوبات على إيران بعد الانسحاب من اتفاق نووي جرى التوصل إليه في عام 2015 بين طهران والقوى العالمية.

وأعادت الولايات المتحدة فرض بعض العقوبات المالية من 6 أغسطس الماضي، بينما ستدخل العقوبات التي تؤثر على قطاع البترول الإيراني حيز التنفيذ اعتبارا من 4 نوفمبر المقبل.