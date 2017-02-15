النفط يغلق على ارتفاع ويقترب من الـ56 دولاراً

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أغلق النفط على ارتفاع طفيف أمس، حيث ألقت زيادة المعروض من الإنتاج الصخري الأمريكي بظلالها على التحمُّس للجهود التي تقودها أوبك، من أجل خفض الإنتاج العالمي.

وتحدد سعر التسوية لخام برنت بزيادة 38 سنتًا عند 55.97 دولارًا للبرميل،

لينزل كثيرًا عن أعلى مستوى للجلسة 56.46 دولارًا للبرميل.

وأغلق الخام الأمريكي الخفيف مرتفعًا 27 سنتًا إلى 53.20 دولارًا.

وكان كلا الخامين تراجع بنسبة 2% يوم الاثنين، وكلاهما قرب منتصف نطاق تداول الخمسة دولارات للبرميل

الذي لم يبرحاه منذ أوائل شهر ديسمبر.