النفط يقترب من 57 دولارا

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لندن – رويترز

ارتفعت أسعار النفط الجمعة بفعل احتمال فرض عقوبات جديدة على إيران بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كل الخيارات مطروحة في التعامل مع طهران بعد أن أجرت تجربة صاروخية.

وقال محللون إن الأسعار تلقت الدعم أيضا من تعليقات أدلى بها وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بشأن خفض منتجي النفط للإنتاج وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع أوبك.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 30 سنتا إلى 56.86 دولار للبرميل بعدما انخفضت 24 سنتا إلى 56.56 دولار عند التسوية في الجلسة السابقة. ويتجه برنت صوب الارتفاع أكثر من اثنين في المئة هذا الأسبوع وهي أول زيادة أسبوعية كبيرة منذ بداية العام.

وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت أن إدارة ترامب تستعد لفرض عقوبات جديدة على أكثر من 24 كيانا إيرانيا بعد تجربة إيران لصاروخ باليستي، فيما قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن الشركات الروسية قد تخفض إنتاج النفط بوتيرة أسرع من المطلوب بموجب الاتفاق المبرم مع منظمة (أوبك).