النفط يقفز لأعلى مستوى في شهرين

سنغافورة ــ رويترز

قفزت أسعار النفط لأعلى مستوى في شهرين امس الاثنين، بدعم من تراجع المخزونات الأمريكية والتهديد بفرض عقوبات على فنزويلا العضو في منظمة أوبك.

وارتفعت اسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فوق 50 دولارا للبرميل لفترة وجيزة ، لتظل مرتفعة 25 سنتا أو ما يعادل 0.5 في المئة عن آخر سعر إغلاق.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 52.85 دولار للبرميل مرتفعة 33 سنتا أو ما يعادل 0.6 في المئة. وبلغت الأسعار 52.90 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى لها منذ 25 مايو

ومع الزيادة في الاسعار يتجه العقدان للارتفاع للجلسة السادسة على التوالي.

وارتفعت الاسعار نحو عشرة بالمئة منذ اخر اجتماع لأعضاء بارزين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار اخرين من بينهم روسيا، وبحث الاجتماع إجراءات محتملة لتخفيض المعروض في اسواق النفط.

وتدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات على قطاع النفط الحيوي في فنزويلا ردا على انتخابات اجريت الاحد لاختيار جمعية تاسيسية انتقدتها واشنطن لكن متعاملين يقولون ان الدعم الاكبر للأسعار يأتي حاليا من تراجع المخزونات في الولايات المتحدة.

وانخفضت مخزونات النفط الأمريكي عشرة في المئة من ذروتها في مارس إلى 483.4 مليون برميل.