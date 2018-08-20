اقتصاد

النفط ينخفض إلى 0.3 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time7 / ذو الحجة / 1439 هـ      20 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، في الوقت الذي ضغطت فيه المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي على الأسواق.

وبحلول الساعة 05:31 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 23 سنتا

أو ما يعادل 0.3 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق، لتصل إلى 71.60 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة

إلى 65.69 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود شنغهاي الآجلة للنفط الخام تسليم ديسمبر كانون الأول، أنشط عقود الصين تداولا، بنسبة 3.4 بالمئة إلى 488.2 يوان (71.02 دولار) للبرميل.

ibrahim

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