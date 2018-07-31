النفط ينخفض بفعل المخاوف من زيادة الإنتاج

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع اتجاه برنت نحو تسجيل أكبر خسارة شهرية في عامين وتنامي القلق من حدوث تخمة معروض إثر مسح رويترز الذي أظهر نمو إنتاج أوبك لأعلى مستوى في 2018.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول 25 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة

إلى 74.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش بعدما زادت نحو واحد بالمئة يوم الاثنين.

ويحل أجل عقد سبتمبر يوم الأربعاء، ونزل عقد أكتوبر تشرين الأول الأنشط 0.3 بالمئة إلى 75.35 دولار.

وفقد عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 69.88 دولار للبرميل

بعدما ارتفع أكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

ويتجه برنت لتسجيل خسائر حوالي ستة بالمئة للشهر بأكمله وهي الأعلى منذ يوليو 2016

بينما يتجه الخام الامريكي لخسارة 5.8 بالمئة وهي الأكبر منذ أكتوبر تشرين الأول 2017.

وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج أوبك زاد 70 ألف برميل يوميا إلى32.64 مليون برميل يوميا في يوليو وهو أعلى مستوى هذا العام.