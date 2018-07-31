اقتصاد

النفط ينخفض بفعل المخاوف من زيادة الإنتاج

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time17 / ذو القعدة / 1439 هـ      31 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع اتجاه برنت نحو تسجيل أكبر خسارة شهرية في عامين وتنامي القلق من حدوث تخمة معروض إثر مسح رويترز الذي أظهر نمو إنتاج أوبك لأعلى مستوى في 2018.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول 25 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة

إلى 74.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش بعدما زادت نحو واحد بالمئة يوم الاثنين.

ويحل أجل عقد سبتمبر يوم الأربعاء، ونزل عقد أكتوبر تشرين الأول الأنشط 0.3 بالمئة إلى 75.35 دولار.

وفقد عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 69.88 دولار للبرميل

بعدما ارتفع أكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

ويتجه برنت لتسجيل خسائر حوالي ستة بالمئة للشهر بأكمله وهي الأعلى منذ يوليو 2016

بينما يتجه الخام الامريكي لخسارة 5.8 بالمئة وهي الأكبر منذ أكتوبر تشرين الأول 2017.

وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج أوبك زاد 70 ألف برميل يوميا إلى32.64 مليون برميل يوميا في يوليو وهو أعلى مستوى هذا العام.

ibrahim

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