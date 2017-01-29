النفط ينخفض مع التركيز على إنتاج أميركا

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واشنطن ــ وكالات

انخفضت أسعار النفط، أمس “السبت” ، لتتخلى عن المكاسب التي حققتها في وقت مبكر، في الوقت الذي حول فيه السوق تركيزه صوب زيادات الإنتاج في الولايات المتحدة، وبعيدا عن جهود منظمة أوبك وغيرها من المنتجين لتعزيز الأسعار عبر خفض الإمدادات.

و جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت عند 55.56 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 68 سنتا عن سعر التسوية السابقة.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة، منخفضا 53 سنتا عند 53.25 دولار للبرميل.

وارتفعت الأسعار خلال التداولات الآسيوية، لكن النشاط كان محدودا؛ بسبب بدء عطلة السنة القمرية الجديدة في معظم دول المنطقة، ومن بينها الصين وسنغافورة.

وتراجعت السوق خلال التداولات الأميركية مع استعداد المتعاملين لزيادة أخرى محتملة في إنتاج النفط الأميركي.

ومن المتوقع أن يبدد الإنتاج المحلي المتزايد في الولايات المتحدة أثر تخفيضات عالمية مزمعة في الإنتاج.

واتفقت أوبك ومنتجون آخرون من بينهم روسيا على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017، للتخلص من فائض في المعروض دام عامين.

لكن إنتاج النفط الأمريكي يتزايد. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينمو إجمالي إنتاج النفط الأميركي 320 ألف برميل يوميا في 2017، ليصل إلى 12.8 مليون برميل يوميا في المتوسط.