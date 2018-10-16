النفط ينخفض وسط توقعات بارتفاع المخزونات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط توقعات بزيادة مخزونات النفط الخام الأمريكية، لكن المؤشرات على انخفاض صادرات الخام الإيرانية هذا الشهر حدت من الخسائر.

وبحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش، انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول ستة سنتات أو ما يعادل 0.07 بالمئة إلى 80.72 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في عقود نوفمبر تشرين الثاني 14 سنتا إلى 71.64 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن تكون مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي للأسبوع الرابع على التوالي، بنحو 1.1 مليون برميل، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز قبيل صدور بيانات معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ومن المقرر أن تصدر بيانات معهد البترول الأمريكي بحلول الساعة 2030 بتوقيت جرينتش اليوم، على أن يتم نشر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الساعة 1430 بتوقيت جرينتش غدا الأربعاء.

وفي أول أسبوعين من أكتوبر تشرين الأول، صدرت إيران 1.33 مليون برميل يوميا من الخام إلى دول من بينها الهند والصين وتركيا وفقا لبيانات رفينيتيف أيكون. ويمثل ذلك انخفاضا من 1.6 مليون برميل يوميا خلال نفس الفترة من سبتمبر أيلول.

وتظهر البيانات أن الصادرات في أكتوبر تشرين الأول تمثل انخفاضا كبيرا من 2.5 مليون برميل يوميا صدرتها إيران في أبريل نيسان، قبل أن ينسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مايو أيار من الاتفاق النووي العالمي المبرم مع إيران ويأمر بإعادة فرض عقوبات على البلاد.