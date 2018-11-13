اقتصاد

النفط يهبط دون 70 دولارا للبرميل

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time3 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      13 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
هبطت أسعار النفط العالمية بنحو واحد في المئة اليوم الثلاثاء مع انخفاض مزيج برنت دون 70 دولارا للبرميل وانخفاض الخام الأمريكي عن 60 دولارا.

وجاء الهبوط وسط موجة بيع واسعة للأسهم في آسيا وقبلها في وول ستريت بينما بلغ الدولار أعلى مستوى له في 16 شهرا اليوم.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا للبرميل أو 1.3 في المئة إلى 59.15 دولار للبرميل عند الساعة (0214 بتوقيت جرينتش).

أما العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت فلم تكن أحس حالا من سابقتها، إذ انخفضت هي الأخرى 65 سنتا أو 0.09 في المئة عن آخر إغلاق مسجلة 69.47 دولار للبرميل.

وفقد كل من خامي النفط المرجعيين أكثر من 20 في المئة من قيمتهما منذ مطلع أكتوبر تشرين الأول.

ibrahim

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