النفط يهبط دون 70 دولارا للبرميل

هبطت أسعار النفط العالمية بنحو واحد في المئة اليوم الثلاثاء مع انخفاض مزيج برنت دون 70 دولارا للبرميل وانخفاض الخام الأمريكي عن 60 دولارا.

وجاء الهبوط وسط موجة بيع واسعة للأسهم في آسيا وقبلها في وول ستريت بينما بلغ الدولار أعلى مستوى له في 16 شهرا اليوم.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا للبرميل أو 1.3 في المئة إلى 59.15 دولار للبرميل عند الساعة (0214 بتوقيت جرينتش).

أما العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت فلم تكن أحس حالا من سابقتها، إذ انخفضت هي الأخرى 65 سنتا أو 0.09 في المئة عن آخر إغلاق مسجلة 69.47 دولار للبرميل.

وفقد كل من خامي النفط المرجعيين أكثر من 20 في المئة من قيمتهما منذ مطلع أكتوبر تشرين الأول.