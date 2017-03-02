العدد 21862 03 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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النفط يهبط لليوم الثالث مع صعود المخزون الأمريكي لمستوى قياسي

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النفط يهبط لليوم الثالث مع صعود المخزون الأمريكي لمستوى قياسي
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تراجع النفط الخام للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس مع تأثر السوق بزيادة قياسية في المخزونات الأمريكية بفعل تعزيز إنتاج النفط الصخري.

وزادت مخزونات الخام بالولايات المتحدة 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي

وهو ما جاء دون التوقعات لكنها لامست مستوى قياسيا عند 520.2 مليون برميل بعد صعودها لثمانية أسابيع متتالية.

وبحلول الساعة 0752 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 12 سنتا

بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 53.71 دولار للبرميل.

وفقدت عقود خام القياس العالمي برنت ثلاثة سنتات لتسجل 56.33 دولار.

لكن السوق مازالت داخل نطاق ضيق حيث تلتزم أوبك التزاما صارما بتخفيضات الإنتاج بينما ترتفع الإمدادات الأمريكية.

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التصنيف: اقتصاد

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