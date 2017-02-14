النفط يهبط مع استمرار (التخمة)

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سنغافورة ــ وكالات

هبطت أسعار النفط، أمس “الاثنين” ، بفعل مؤشرات استمرار التخمة في أسواق الوقود العالمية، رغم تخفيضات الإنتاج بقيادة أوبك التي حققت نجاحا أكبر مما كان متوقعا في البداية.

وجرى تداول مزيج برنت الخام عند 56.62 دولار للبرميل ، بانخفاض ثمانية سنتات عن الإغلاق السابق.

واتفقت منظمة أوبك ومنتجون مستقلون، من بينهم روسيا، على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام، سعيا لكبح تخمة المعروض من الوقود في السوق العالمية.

وثارت شكوك بشا ن وفاء المنتجين بالتخفيضات التي تعهدوا بها، لكن التقديرات في الوقت الحالي تشير إلى أن نسبة الالتزام بالتخفيضات نحو 90%.

وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق إن نسبة التزام أعضاء أوبك باتفاق خفض الإنتاج تبلغ 92 في المئة في حين تبلغ نسبة التزام المنتجين من خارج أوبك 50%.