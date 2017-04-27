النفط يهبط مع استمرار مخاوف تخمة المعروض

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سنغافورة ـــ رويترز

تراجعت اسعار النفط امس “الخميس” متأثرة بالاجواء العامة في الأسواق العالمية المتخمة بالمعروض لكن متعاملين قالوا ان الاسعار اكتسبت على ما يبدو دعما حول المعدلات الحالية.

وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا بما يعادل 0.5% عن التسوية السابقة لتسجل 49.37 دولار للبرميل. وفقد الخام الأمريكي نحو 8.5% من قيمته منذ الذروة التي بلغها في ابريل .

وانخفض خام برنت 19 سنتا او 0.37 % إلى 51.63 دولار للبرميل. وتراجع برنت تسعة بالمئة تقريبا عن ذروة ابريل.

وقال المتعاملون ان تراجع الأسعار في الأسابيع الماضية يرجع الى ان اسواق النفط العالمية ما زالت تعاني من تخمة المعروض رغم الجهود التي قادتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا لخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام لموازنة السوق ودعم الأسعار.

واعلنت الولايات المتحدة انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية لديها يوم الأربعاء لكن الانخفاض جاء من مستويات مرتفعة شبه قياسية في حين زادت مخزونات الوقود حيث أنتجت المصافي كميات أكبر من قدرة الأسواق على استيعابها.