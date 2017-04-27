النفط يهبط مع استمرار مخاوف تخمة المعروض

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تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس متأثرة بالأجواء العامة في الأسواق العالمية المتخمة بالمعروض لكن متعاملين قالوا إن الأسعار اكتسبت على ما يبدو دعما حول المعدلات الحالية.

وبحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة عن التسوية السابقة لتسجل 49.37 دولار للبرميل. وفقد الخام الأمريكي نحو 8.5 بالمئة من قيمته منذ الذروة التي بلغها في أبريل نيسان.

وانخفض خام برنت 19 سنتا أو 0.37 بالمئة إلى 51.63 دولار للبرميل. وتراجع برنت تسعة بالمئة تقريبا عن ذروة أبريل نيسان.

وقال المتعاملون إن تراجع الأسعار في الأسابيع الماضية يرجع إلى أن أسواق النفط العالمية ما زالت تعاني من تخمة المعروض رغم الجهود التي قادتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا لخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام لموازنة السوق ودعم الأسعار.

وأعلنت الولايات المتحدة انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية لديها أمس الأربعاء لكن الانخفاض جاء من مستويات مرتفعة شبه قياسية في حين زادت مخزونات الوقود حيث أنتجت المصافي كميات أكبر من قدرة الأسواق على استيعابها.