النفط يهبط مع خفض توقعات النمو

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لكن الأسعار تلقت دعما في الوقت الذي يتحرك فيه الإعصار مايكل صوب فلوريدا مما تسبب في توقف نحو 40 بالمئة من إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك.

وبحلول الساعة 0434 بتوقيت جرينتش هبطت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا إلى 84.79 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 1.3 بالمئة أمس الثلاثاء.

وتراجعت خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 74.62 دولار للبرميل بعدما زاد حوالي واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2018 و2019 يوم الثلاثاء ليثير مخاوف من أن الطلب على المنتجات النفطية ربما يتراجع أيضا.

وقال صندوق النقد إن التوترات التجارية وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات تؤثر سلبا على التجارة في حين تعاني الأسواق الناشئة من أوضاع مالية أكثر صعوبة ونزوح لرؤوس الأموال.

وفي الولايات المتحدة، توقف نحو 40 بالمئة من الإنتاج اليومي للنفط الخام من الآبار البحرية الأمريكية بخليج المكسيك يوم الثلاثاء بسبب إجلاء عاملين وإيقاف تشغيل منصات قبيل الإعصار مايكل.

وأجلى منتجو النفط موظفين من 75 منصة في الوقت الذي تقطع فيه العاصفة وسط الخليج متجهة صوب اليابسة في فلوريدا اليوم.

وقال ميناء لويزيانا النفطي البحري، أكبر مرفأ للنفط الخام مملوك للقطاع الخاص في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء إنه علق العمليات في مرفأه البحري. والمنشأة هي الميناء الوحيد في الولايات المتحدة القادر على التحميل والتفريغ الكامل للناقلات سعة مليوني برميل من النفط.