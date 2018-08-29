اقتصاد

النفط يهبط مع زيادة معروض أمريكا

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time16 / ذو الحجة / 1439 هـ      29 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
هبطت أسعار النفط اليوم الأربعاء متأثرة بأنباء عن زيادة مخزونات النفط الأمريكية وانكماش صادرات إيران قبيل العقوبات الأمريكية.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 75.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش

بانخفاض قدره خمسة سنتات عن التسوية السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 68.49 دولار للبرميل.

وفي الولايات المتحدة، قال معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام ارتفعت قليلا بمقدار 38 ألف برميل

إلى 405.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس.

وعلى الرغم من زيادة المخزونات الأمريكية، قال متعاملون إن أسعار الخام تلقت دعما جيدا إلى حد ما من فرض واشنطن عقوبات على طهران ستبدأ في استهداف قطاع النفط اعتبارا من نوفمبر

ibrahim

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