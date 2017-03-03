النفط يواصل هبوطه لليوم الثالث على التوالي

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سنغافورة ــ رويترز

تراجع النفط الخام لليوم الثالث على التوالي امس ” الخميس” مع تأثر السوق بزيادة قياسية في المخزونات الأمريكية بفعل تعزيز إنتاج النفط الصخري.

وزادت مخزونات الخام بالولايات المتحدة 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي وهو ما جاء دون التوقعات لكنها لامست مستوى قياسيا عند 520.2 مليون برميل بعد صعودها لثمانية أسابيع متتالية.

و تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 12 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 53.71 دولار للبرميل. وفقدت عقود خام القياس العالمي برنت ثلاثة سنتات لتسجل 56.33 دولار.لكن السوق ما زالت داخل نطاق ضيق حيث تلتزم أوبك التزاما صارما بتخفيضات الإنتاج بينما ترتفع الإمدادات.