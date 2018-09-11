النفيعي يعتب على الجماهير .. وجويدي يتعهد برفع اللياقة

جدة – سلطان بن مذكر

أكد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ماجد النفيعي أنهم سيقومون بتوجيه دعوة إلى كافة أعضاء الشرف خلال الـ”10 أيام” القادمة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد داخل أروقة النادي.

وأضاف النفيعي: “افتقد ممن هم بجانبي الذين يشدون أزري ويدعموني للأمام سواء بالدعم الفكري أو المالي مهما كان حجم وقيمة الدعم”.

وعاتب رئيس الأهلي جماهير ناديه الملقبين بـ”المجانين” حيث قال:” أوجه عتب محب لجماهير النادي الأهلي المعروفة عنها عشقها وانتمائها لناديها، في شتى الأحوال، لكن هناك عزوف جماهيري ملاحظ من قبلهم حول مبادرة “ادعم ناديك” وسنقوم بدراسة لإيصال رسالة للجمهور لكي يتم دعمهم لناديهم.

من جانبه خص الأرجنتيني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بابلو جويدي لـ(البلاد) في حديث مقتضب خلال اجتماع أمس، عندما وجه سؤالاً له حول خسارة الأهلي للعديد من البطولات بسبب عدم الاستفادة من الركلات الثابتة بالإضافة إلى الإصابات، أجاب:” اتفق معكم في الجزيئتين التي ذكرتموهما وأهميتهما كما نعلم هناك الكثير من البطولات في عالم كرة القدم حسمت من ركلات ثابتة خصوصاً في المباريات المغلقة إن صح التعبير، حيث أننا بدأنا العمل على ذلك منذ بداية الموسم”.

وأضاف:” سنعمل على رفع معدل الجانب اللياقي وأهميته خلال تداخل البطولات بالموسم بشكل عام”.