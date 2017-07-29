النقد الدولي يوصي أمريكا بتبني حزمة إصلاحات للسيطرة على أسعار الدولار

قال صندوق النقد الدولي اليوم أن قيمة الدولار الأمريكي مبالغ فيها بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20 % استناداً إلى أساسيات الاقتصاد الأمريكي في الأجل القصير في حين يرى أن قيم اليورو والين الياباني واليوان الصيني متماشية بوجه عام مع الأساسيات.

وقال الصندوق في تقرير القطاع الخارجي لصندوق النقد، وفي التقييم السنوي للعملات

والفائض والعجز الخارجي في الاقتصادات الكبرى: إن عجز ميزان المعاملات الجارية الخارجية صار أكثر تركزاً

في اقتصادات متقدمة بعينها مثل الولايات المتحدة.

وأضاف إن ارتفاع قيمة الدولار في الأعوام القليلة الماضية كان يستند إلى توقعات أقوى نسبيا للنمو

والتباين في السياسة النقدية بين منطقة اليورو واليابان

بالإضافة إلى توقعات بمزيد من الحوافز المالية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوصى الصندوق السلطات الأمريكية بتبني خطوات لتقليص العجز في ميزان المعاملات الجارية الذي ما زال كبيرا جدا من خلال تقليص عجز الميزانية الاتحادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية لزيادة معدل الادخار وتحسين إنتاجية الاقتصاد.