النقد العربي يتوقع نمو اقتصادات الدول العربية في 2017

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أبوظبي ــ وكالات

توقع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، نمو اقتصادات الدول العربية بنحو 2.8% خلال العام الجاري 2017.

وقال الحميدي، في كلمته على هامش اجتماع سنوي بالعاصمة أبوظبي، أمس “الأربعاء”: إن إحصاءات الصندوق تشير إلى أن الاقتصادات العربية، حققت في المتوسط معدل نمو خلال السنوات الخمس الماضية (2012-2016) بلغ نحو 3.4%.

وتشهد الاقتصادات العربية المنتجة للنفط، تراجعاً في إيراداتها؛ نتيجة تراجع أسعار الخام في الأسواق العالمية، بينما تشهد دول عربية مستهلكة له توترات أمنية، نتيجة الثورات والحروب، أو تبعاتها بالنسبة لدول الجوار.

وأوضح، أن وتيرة النمو الحالية، ما تزال دون المستوى، الذي يمكّن الدول العربية من تحقيق تقدم على صعيد خفض معدلات الفقر والبطالة.

وكان تقرير اقتصادي حديث، صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، توقع أن يشهد الاقتصاد العربي تحسناً نسبياً طفيفاً في عام 2017، ليبلغ متوسط معدل النمو 2.9% ليرتفع معه الناتج العربي إلى نحو 2.7 تريليون دولار.