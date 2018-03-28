“النقد” تعتمد نظام إصدار سندات جديد باستخدام بلومبرغ

أنهت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بنجاح مشروع تطوير منصة طرح أذونات ومرابحات ساما (منصة ساما الإلكترونية) باستخدام نظام مزادات بلومبرغ.

وأوضحت مؤسسة النقد أن هذا النظام من شأنه تسهيل مشاركة المصارف المحلية والدولية العاملة في المملكة

في السوق الرئيسية للأذونات والمرابحات، مشيرة إلى أنها انتهت من إصدارها الأول من خلال النظام الجديد.

وقال محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي: “إن تطوير المنصة يعد جزءاً من دور مؤسسة النقد في تنفيذ برنامج تعزيز حوكمة العمل بما يتوافق مع رؤية 2030

كما أن تحسين طروحات أدوات إدارة السيولة يشكل خطوة مهمة نحو تطوير عملية تسعير أذونات

ومرابحات ساما إلى ما هو أنسب ومتبع عالمياً، ما يسهم في رفع مستوى سوق الدين

وإدارة السيولة بالمملكة، وذلك عبر المنصة الإلكترونية”.