النقد توقع مع المرور وثيقة استراتيجية لتطوير أعمال التأمين على المركبات

وقع الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي والعميد محمد البسامي مدير الإدارة العامة للمرور وثيقة تعاون استراتيجية لتطوير أعمال التأمين على المركبات تتضمن عدداً من الإجراءات التي تنعكس على تطوير قطاع التأمين، ومن أهمها تعزيز السلامة المروية ورفع السلوك المروري لأعلى المستويات من خلال رفع أعداد المركبات المؤمن عليها من خلال تطبيق إلزامية التأمين على المركبات في المملكة وربط أسعار وثائق التأمين بسلوك السائقين مما ينعكس على التقليل من نسب المخالفات والحوادث المرورية وما تنطوي عليه من إصابات ووفيات.

كما وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات التأمين بالاستمرار في منح أصحاب القيادة الآمنة خصماً يصل إلى 15٪ لفترة استثنائية أخرى لمدة ستة أشهر تنتهي في 16 شوال 1439هـ لجميع طالبي التأمين بنوعيه الشامل والإلزامي ممن لم يتسببوا في حوادث مرورية لسنة ميلادية سابقة لتاريخ الطلب ولم يكونوا يستحقون الخصم لكون مركباتهم جديدة أو لعدم امتلاكهم وثيقة تأمين سابقة، أو لأن وثيقة التأمين السابقة قد مضى على انتهائها أكثر من شهر.

وكانت المؤسسة قد أصدرت تعميماً سابقاً تمنح بموجبه شركاتُ التأمين العاملة في تأمين المركبات خصماً لأصحاب القيادة الآمنة ممن لا يوجد لديهم مخالفات سابقة تتراوح نسبته من 10% إلى 15% في حملة استثنائية بدأت منذ الأول من شهر أغسطس الماضي حتى نهاية العام الجاري 2017م وذلك تحفيزاً للملتزمين بالقيادة الآمنة للاستمرار في التأمين على مركباتهم وحرصًا على تشجيع السلامة المرورية وزيادة عدد المؤمن لهم.

وتدعو مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للمرور العموم للاستفادة من الخصم الممنوح والمبادرة بالتأمين على مركباتهم لتفادي مخالفات عدم وجود وثيقة تأمين.

وتؤكد مؤسسة النقد أنه في حال عدم تجاوب أي من شركات التأمين في تقديم الخصم المستحق، فبإمكان من لديه شكوى التقدم إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقعها الإلكتروني على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.​