النقد توقف 3 شركات عن مزاولة نشاطها بالتامين

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن إيقاف شركة مدى لإدارة المطالبات التأمينية، والشركة السعودية لإدارة مطالبات التأمين الصحي المحدودة، وشركة كروفورد السعودية للمعاينة وتقدير الخسائر المحدودة، عن ممارسة أي نشاط في قطاع التأمين، ابتداًء من تاريخ 26 / 7 / 1439هـ الموافق 12 / 4 / 2018م، وذلك لعدم التزام الشركات بالمتطلبات النظامية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة أن قرار الإيقاف جاء انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي وتطبيقاً لما جاء في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي، والمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

وأكدت أنها ستشرع في اتخاذ واستكمال الإجراءات النظامية حيال الشركات المُشار إليها أعلاه وفقًا لما نص عليه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة، مبينة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص المؤسسة على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظامية في قطاع التأمين.

ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي من له ملاحظات تجاه أي من هذه الشركات من المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية؛ تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع “ساما تهتم” على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.