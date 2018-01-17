النقد: على البنوك عدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافأة

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أنه على البنوك عدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافأة التي صدر بها الأمر الملكي وعدم اقتطاع أي مبلغ من هذه البدلات والمكافأة لصالح البنوك مقابل سداد القروض الشخصية والالتزامات التمويلية الأخرى.

كما أكدت مؤسسة النقد على جميع البنوك تنفيذ التوجيهات السامية وتلافي تأثر بدلات المستفيدين والمكافأة عند تطبيق الاستقطاعات الدورية، وفي حالة الاستقطاع الخاطئ للبدلات والمكافأة المذكورة في الأمر الملكي المشار إليه فعلى البنوك إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.

ودعت مؤسسة النقد كافة عملاء البنوك إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام واللوائح الصادرة عنها في التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء في مؤسسة النقد العربي السعودي في حال وجود أي مخالفة أو وقوع ضرر بحقهم وذلك عن طريق الاتصال مباشرة بالرقم المجاني 8001256666 أو التواصل الإلكتروني عن طريق الموقع الرسمي للمؤسسة أو زيارة خدمة المراجعين في المركز الرئيسي للمؤسسة.