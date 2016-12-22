“النقد” مواقع إلكترونية مشبوهة تروج فرصاً استثمارية

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جدة ـــ البلاد

حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، المتعاملين في الأوراق المالية من التعامل مع المواقع الإلكترونية، التي تروج من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فرصاً استثمارية ووعوداً بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع؛ وقالتا : إن ذلك سيعرض عديداً من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة.

وشددتا على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة، والحذر من الوقوع في مخاطر الاستثمار، أو المساهمة أو التعامل، أو التداول بأي مبالغ في أي من أنشطة وأعمال الأوراق المالية، أو العملات الأجنبية مع أي شخص أو أشخاص أو مؤسسات أو شركات أو منشآت أو أي مواقع إلكترونية (بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي)، دون التأكد من نظاميتهم، وحصولهم على التراخيص أو الموافقات النظامية اللازمة من الجهات الإشرافية في المملكة العربية السعودية لممارسة تلك الأعمال والأنشطة.