العدد 21856 25 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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النقل البحري تسهم في تأسيس شركة عالمية بـ 35 مليون دولار

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النقل البحري تسهم في تأسيس شركة عالمية بـ 35 مليون دولار
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الرياض ــ البلاد

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، توقيعها اتفاقا مع شركة “كونينكليكي بنجي” الهولندية لتأسيس شركة في دبي باستثمارات تصل إلى 35 مليون دولار.

وقالت شركة في بيان”الاربعاء”، إن الشركة التي سيتم تأسيسها بتمويل ذاتي من الشركاء سوف تقوم باستئجار سفن لغرض القيام بنقل البضائع السائبة المستوردة والمصدرة بين دول العالم والشرق الأوسط.
وبموجب الاتفاقية تبلغ حصة البحري 60% من رأس المال وحصة شركة كونينكليكي بنجي 40%.
وأضاف البيان: تتضمن اتفاقية الشراكة مدة مبدئية للشراكة خمس سنوات كحد أدنى إلا أن الطرفين يعتزمان استمرار الشراكة لمدة أطول.
وتوقع البيان أن يكتمل تأسيس الشركة في الربع الثاني من 2017 وأن يظهر الأثر المالي في الربع الرابع من العام نفسه.

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التصنيف: اقتصاد

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