“النقل التعليمي” يضيف 6 خدمات في نظام الرد الآلي

أطلقت شركة تطوير خدمات النقل التعليمي، 6 خدمات إضافية في نظام الرد الآلي على الرقم المجاني 8001231000، تتيح للمتصلين تنفيذ طلباتهم بأنفسهم دون الحاجة للتحدث حصراً مع موظفي مركز خدمة العملاء في الشركة.

وتأتي هذه الخدمات لتعزّز الشركة جهودها في تطوير تقنيات النقل التعليمي بالمملكة وتسهيل إجراءاتها من خلال تقديم خدمة عملاء احترافية ومتميّزة وذات جودة عالية، تُراعي تطبيق أحدث أساليب التواصل مع العملاء والمستفيدين في جميع مناطق المملكة.

واشتملت الخدمات الـ 6 الجديدة في نظام الرد الآلي, على إمكانية رفع المتصل طلبه عن طريق الخدمة الذاتية (self-service) دون الحاجة للتحدث مع منسوبي مركز الاتصال، سواء كان ذلك أثناء أو خارج أوقات العمل، حيث تُتيح الخدمة للمتصل اختيار نوع الشكوى والمنطقة وصفة المتصل وغيرها، من خلال التعامل فقط مع نظام الرد الآلي, كما يتيح للمتصل خدمة تسجيل رسالة صوتية (Voice note) أو تقديم اقتراح خلال عملية رفعه للبلاغ، إضافة إلى خدمة تُمكّنه من الحصول على المعلومات والاستفسارات التي يحتاجها في رسالة نصية على جواله بعد الاستماع إليها صوتياً من النظام.

وأضاف نظام الرد الآلي أيضاً, خدمة متابعة ومعرفة حالة الطلب أو الشكوى المطروحة، وخدمة تسجيل الملاحظات عند متابعة المتصل أي طلب سابق له، فضلاً عن خدمة (Pilot Message) وهي رسالة صوتية يستمع إليها المتصل تلقائياً في بداية الاتصال بالرقم المجاني، بهدف إعلامه بآخر التحديثات في نظام الرد الآلي أو جديد إنجازات ومشاريع شركة تطوير النقل التعليمي.