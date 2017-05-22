النقل الخارجي يجمع 67 ألف سعودي على (نور)

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جدة ــ البلاد

كشفت وزارة التعليم، عن دخول اكثر من 67 ألف مستخدم على نظام “نور”، بالتزامن مع فتح الاستعلام عن حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، الذي بدأ في الواحدة من ظهر امس الأحد.

وكانت الوزارة قد اعلنت في وقت سابق إصلاح الخلل الذي وقع بخاصية الاستعلام عن حركة النقل الخارجي، التي واجهها النظام في وقت سابق.

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تم بحمد الله إصلاح الخلل في خاصية الاستعلام عن حركة النقل الخارجي في نظام نور.. ونكرر أسفنا لما حدث من تأخير”.

وأشار إلى أنه نظرا لكثافة استخدام النظام نتيجة إدخال درجات الاختبارات في الفترة الصباحية، سيتم فتح النظام الساعة الواحدة بعد ظهر الأحد.