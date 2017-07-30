“النقل” تحذر من التوقيع على بياض

جدة – البلاد

حذرت هيئة النقل العام عملاء مكاتب تأجير السيارات من مغبة التوقيع على الأوراق التجارية وغيرها “على بياض”.

وأوضحت الهيئة ، أن الأوراق الموقعة على بياض يمكن استخدامها بما يضر أصحابها فيما بعد. جاء ذلك في تنويه إرشادي لحساب الهيئة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تحت وسم “توعوية”.

وكان عدد من المواطنين والوافدين تناولوا في أوقات سابقة شكاوى من مخالفات تقع فيها بعض مكاتب تأجير السيارات، في مقدمتها عدم الشفافية في إجراءات عمليات التأجير، ومنها التوقيع على بياض “سند لأمر” خال من أي مبالغ.

ويرى متخصصون إن إجبار العميل على التوقيع على بياض، مخالف للقانون، وأوضحوا أن مسؤولية النظر ومتابعة مثل هذه المخالفات تقع تحت مسؤولية وزارة التجارة.

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