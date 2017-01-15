“النقل” تراقب سيارات الأجرة المتجولة داخل المدن

جدة ــ البلاد

تتجه هيئة النقل إلى مراقبة عمليات تجول سيارات الأجرة داخل المدن عبر منصة “وصل”، حيث لن يتم تجديد بطاقات تشغيل السيارات غير الفعالة في المنصة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة النقل تركي الطعيمي: إن الهيئة تبحث مع الجهات المعنية توفير مواقف لسيارات الأجرة، لافتًا إلى أن منع تجول “الأجرة” يمر بعدة مراحل؛ وذلك للوصول إلى المعدلات المقبولة لإشغال أو تجول السيارة للطرق بدون راكب.

وأشار إلى أنه في المرحلة الأولى حظرت الهيئة إصدار أو تجديد بطاقات تشغيل سيارات الأجرة إلا بعد ارتباطها بأحد منشآت تطبيق توجيه السيارة التي أعلن عنها.

يذكر أن هناك 48 ألفا و510 سيارة أجرة في المملكة، رخصتها وزارة النقل، منها 46% انتهت مدة ترخيصها وتعمل بأسلوب غير نظامي أو تم بيعها دون إرجاع بطاقة التشغيل إلى الجهة المسؤولة.

ويبلغ عدد سيارات الأجرة التي يقودها سعوديون 31 ألفًا و596 سيارة، و20 ألفًا و36 سيارة منتهية الترخيص وبطاقة التشغيل، وتعمل بطرق غير نظامية، وبعضها تم بيعها في التشليح دون إرجاع الترخيص وبطاقة التشغيل، وأن هناك أكثر من 1345 ترخيص أجرة عامة على مستوى المملكة، أغلبها في الرياض وجدة والشرقية؛ منها 526 ترخيصا منتهيا، كما يوجد 20 ترخيص أجرة خاصة.