“النقل” تنفذ 8 مشاريع للسلامة المرورية

بدأت وزارة النقل في تنفيذ 8 مشاريع للسلامة المرورية بتكلفة إجمالية تصل قيمتها 773 مليون ريال؛ لتحسين ورفع مستوى السلامة على شبكة الطرق التابعة لها التي تزيد على 68 ألف كيلو متر ، وذلك ضمن إسهامها في مبادرة سلامة الطرق وخفض وفيات حوادث السير وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030؛ لتكون الطرق أكثر سلامة وأماناً.
وأشارت الوزارة إلى أن تلك المشاريع تأتي ضمن 23 مشروعا تعتزم الوزارة تنفيذها خلال 3 سنوات بتكلفة تقارب 2,2 مليار ريال؛ مبينة أن تنفيذ هذه المشاريع سيسهم في خفض عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية على شبكة طرق الوزارة، بالإضافة إلى توفير ما يعادل 4.4 مليارات ريال سنويا من حجم الخسائر المادية للحوادث.
وذكرت الوزارة أن من بين المشاريع الجاري تنفيذها مشروع اتفاق الخدمات الهندسية الاستشارية لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، وثلاثة مشاريع لتجهيزات أجهزة السلامة المرورية، وثلاثة مشاريع للاهتزازات التحذيرية، بالإضافة إلى مشروع تأسيس وتشغيل المركز الوطني للسلامة على الطرق الذي تم توقيع عقده.