النقل : “35” ألف قطعة بحرية يملكها مواطنون

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جدة ــ البلاد

بلغ عدد القطع البحرية الخاصة التي يمتلكها مواطنون، نحو 35 ألف وحدة، يتجاوز إجمالي أصولها مئات الملايين من الريالات.

ووفقا للتقرير الصادر عن وزارة النقل، فإن أسعار هذه القطع تبدأ من 80 ألف ريال، وتتجاوز 80 مليونا للقطعة الواحدة التي غالباً ما تكون يخوتا بحرية.

وقال نائب رئيس لجنة ملاك السفن في غرفة جدة محمد بابيضان: إن القطاع البحري يعد من أهم القطاعات الواعدة في صناعة السياحة والترفيه في المملكة، إلا أن الاستثمار في هذا القطاع يعتبر محدودا بالنظر إلى حجم السواحل البحرية في المملكة، والامتدادات الكبيرة على أهم مسطحين مائيين في الشرق الأوسط ،وهما البحر الأحمر والخليج العربي.

وأشار إلى أن القطاع ينقصه كثير من الكوادر البشرية، وكذلك الدعم من حيث تسهيل الإجراءات الحكومة، وارتفاع تكاليف التشغيل بشكل متنام سنوياً، مما دفع بكثيرين إلى ترك الاستثمار في القطاع، على الرغم من كونه ممتعا، ويشهد إقبالا نوعياً من المواطنين.